Motta lancia il progetto Suona! Vol 1 con un album e quattro concerti

(Di giovedì 19 settembre 2024)! Vol. 1, il nuovoche presenterà dal vivo contra Roma e Milanocontinua a mettere la musica prima e al centro di tutto. Sarà così per! Vol. 1 (Sona Music Records; distribuito da ADA Music Italy), il suo nuovo, fuori in digitale l’11 ottobre, e per i 4 unici e intimi appuntamenti previsti a novembre (sul palco con lui Cesare Petulicchio, Giorgio Maria Condemi e Roberta Sammarelli), in collaborazione con Dr. Martens: 7 e 8 novembre – HACIENDA – ROMA 27 e 28 novembre – BASE – MILANO (in collaborazione con BASE Milano) I biglietti per le date, prodotte e organizzate da Magellano, sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati. Da oggi è già possibile ascoltare un’anticipazione con l’uscita dei primi due brani Roma Stasera (Session Vol.1) e Cambio La Faccia (Session Vol.1).