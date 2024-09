Medjugorje la teologa Simonelli | Giusto non pronunciarsi sulle apparizioni la Chiesa ha già dato troppi giudizi di autenticità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 settembre 2024 – Meglio non mischiare ilo sull’di presuntecon quello sulla bontà della conseguente devozione. Sul caso, per laCristina, docente di Teologia Patristica alla Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale di Milano, la Santa Sede ha quindi imboccato “la strada giusta, scegliendo di sospendere la valutazione sui miracoli per soffermarsi piuttosto sulla qualità dei frutti spirituali derivanti da quella esperienza“. Dopo 43 anni, con il nulla osta al culto della Madonna disi chiude così definitivamente una storia tormentata per la, segnata da pareri contrastanti di teologi e vescovi, da accelerazioni e retromarce? “Non so se questo pronunciamento possa definirsi ’definitivo’. Non amo questa parola, la considero decisamente antistorica.