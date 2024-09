La strada dell’arte conduce Iterchimica alla GAMeC!

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lo scorso giovedì 12 settembreha organizzato una visita guidata in occasione della mostra ‘Pensare come una montagna’ nello Spazio Zero della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea () di Bergamo. L’esposizione, che sarà visitabile fino al 22 settembre, forma parte di un programma culturale diffuso promosso dche per il biennio 2024-2025 coinvolgerà, oltre agli spazi della Galleria, il territorio della Provincia di Bergamo, con l’intento di creare un percorso di condivisione di esperienze artistiche volte a riflettere sui temi della sostenibilità e della collettività.