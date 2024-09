Il video della sfilata P E 2025 di Etro omaggio al Sud

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 19 settembre 2024) Continua la MFW all’insegna delle collezioni P/E. Da, Marco De Vincenzo porta in passerella una collezione bohémien che reinterpreta in chiave pop e colorata lo stile gitano. Sculture a forma di agave scandiscono il catwalk, un richiamo dello stilista alla fugacitàmoda: come la pianta che dopo la fioritura muore, ladura un’attimo. Location: negli spazi di The Mall, in Piazza Lina Bo Bardi a Milano. Musica: con la partecipazione live di Daniela Pes. Ispirazione: il designer si ispira alla propria terra, la Sicilia, e all’idea del viaggio dove vari imput, storie e culture si mescolano.