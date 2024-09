Fedez shock contro la giornalista de La Vita in Diretta | Mi ha rotto E Matano risponde a tono

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024)si trova al centro di una nuova polemica, non solo per il suo dissing con Tony Effe, ma anche per uno scon laMonica Raucci del programma Lain. L'incidente è avvenuto a Reggio Calabria, poco prima di un concerto, quando l'inviata del programma, condotto da Alberto, ha chiesto al rapper un commento sulle polemiche sollevate da alcuni parroci locali. Questi, infatti, non gradivano la sua partecipazione alla festa religiosa in onore della Madonna della Consolazione. Laha cercato di ottenere una dichiarazione dasul tema, ma l'artista ha preferito ere la risposta, manifestando visibilmente fastidio.