Emilia-Romagna sott’acqua Esondano i fiumi paesi evacuati Torna l’incubo dell’alluvione

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Cristina Degliesposti BOLOGNA "Non siamo di fronte a un evento come l’alluvione del 2023". Lo ripetevano tutti fino all’ora di pranzo, dai sindaci sui social alla presidente di Regione facente funzioni inIrene Priolo. Poi il buio ha spazzato via speranza e certezze. In una manciata d’ore la situazione è precipitata. Quel ciclone Boris che ha portato morte e distruzione nell’Europa dell’Est, inha spostato indietro le lancette di un anno e mezzo. All’ora di cena la piena improvvisa del Tramazzo ha invaso l’abitato di Modigliana, il paese delle frane2023, sull’Appennino forlivese, dopo aver allagato più a monte Tredozio. "Il fiume è esploso", dice il sindaco Jader Dardi, mentre a valle i romagnoli tremavano già dal pomeriggio.