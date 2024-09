Beatrice Luzzi replica alla stoccata di una ex gieffina | Fa comodo cambiar registro

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 19 settembre 2024)al Grande Fratello in qualità di opinionista: l’exdi Stefania Orlandolo scorso lunedì ha esordito in qualità di opinionista al Grande Fratello affiancando la giornalista Cesara Buonamici e il conduttore Alfonso Signorini. Lasolo nella scorsa edizione del reality show di Mediaset ha partecipato come concorrente posizionandosi al secondo posto durante la finale. Per tutta la durata della sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia,è stata fortemente sostenuta dai suoi fan ma soprattutto anche da Stefania Orlando.