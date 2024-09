Arrampicata sportiva CdM Boulder 2024 | cinque azzurri a Praga

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) La Coppa del Mondofa tappa aper il quarto e penultimo appuntamento della stagioneprima della prova finale in programma dal 2 al 6 ottobre a Seoul. 160 atleti, di cui 92 uomini e 68 donne, saranno presenti nella capitale della Repubblica Ceca e l’Italia si presenta al via con i primi due classificati ai campionati italiani, ovvero Nicolò Sartirana e Filip Schenck. Nelle fila femminili difenderanno il tricolore Giulia Medici, oro ai recenti Campionati Universitari FISU, la vice Campionessa Italiana Giorgia Tesio e la Campionessa Europea di Lead e Combinata Laura Rogora. Non mancheranno anche i big: in campo maschile il pluricampione Adam Ondra, il campione olimpico Toby Roberts e il vice Campione Sorato Anraku, il vice Campione mondiale Mejdi Schalck e il Campione Europeo Sam Avezou.