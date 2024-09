S’inaugurano i giardini dell’Accademia Carrara | Tremila metri quadrati di bellezza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Bergamo. “Finalmente ci siamo: è tutto pronto per l’inaugurazione deiPwC, un progetto davvero importante per noi e per la città”. Con grande entusiasmo Gianpietro Bonaldi, general manager, annuncia l’apertura al pubblico della bellissima area verde del prestigioso museo di Bergamo. Questo bellissimo spazio green, che ha preso nuova vita dopo un lungo cantiere, da venerdì 20 settembre sarà accessibile a tutti con ingresso libero: visitatori del museo, cittadinanza e turisti, portando un importante valore aggiunto al territorio. Insieme a un bistrot, come avviene in tante altre realtà europee, renderà il museo un luogo da vivere e non solo di conservazione. Grazie all’impegno di Regione Lombardia, Comune di Bergamo e Fondazione Accademia, con il sostegno della società PwC, si aprono, per la prima volta, gli oltre 3.