Servizi agli anziani coi fondi del Pnrr Trasporti sanitari e aiuto familiare

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Come migliorare irivoltiutilizzando al meglio idel. Se ne è parlato nella sede della pro loco di Cantone in un’iniziativa promossa dal Comune di Parrano e dalla cooperativa sociale Il Quadrifoglio per fare il punto sul progetto“Borghi d’Argento“, di cui è capofila lo stesso Comune di Parrano, insieme a quelli di San Venanzo e Ficulle. Presenti, oltre al sindaco di Parrano, Valentino Filippetti, e al sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli, Catia Bartolini e Simona Martella per la cooperativa sociale, Rita De Matteo della Casa Vincenziana e Francesca Donzelli della coop Nuova Comunità. Nel suo intervento il primo cittadino parranese ha tracciato un bilancio di questi primi otto mesi del progetto, iniziato il 24 gennaio 2024 e che si concluderà a dicembre 2025.