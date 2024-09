Schianto tremendo contro un camion | Marco muore a 57 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una tragica fatalità ha colpito la comunità di Cengio nel tardo pomeriggio di ieri, quandoBertola, 57, noto a tutti come “Berta“, ha perso la vita in un incidente stradale in località Rossi, lungo la SP 42. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, ma Bertola, alla guida di una Panda, si è scontrato con uncino e ha avuto la peggio. A bordo dell’auto con lui viaggiavano i suoi due figli gemelli di 12, studenti dell’istituto comprensivo Luzzati. Uno dei ragazzi ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato all’ospedale San Paolo in codice giallo, mentre per l’altro, in condizioni più gravi, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Grifo, che lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova in codice rosso.Bertola era molto conosciuto nella zona.