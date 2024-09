Medici aggrediti | identificate le persone coinvolte

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 18 settembre 2024) MELITO – I Carabinieri della tenenza di Melito hanno identificato le cinqueritenutenell’aggressione ai duedella guardia medica. Il presunto autore delle violenze è un 35enne incensurato di Melito, che sarà denunciato per lesioni personali. Gli altri quattro si sarebbero limitati a insultare i sanitari durante l’episodio. I, che avevano riportato ferite lievi, sono stati dimessi con una prognosi di 10 giorni. L’aggressione sarebbe avvenuta dopo il rifiuto di una visita domiciliare per una parente dei cinque, affetta da febbre da alcuni giorni. Intanto la direzione generale dell’Asl Napoli 2 Nord esprime “la propria più ferma condanna e solidarietà per l’aggressione subita da duein servizio presso la guardia medica di Melito di Napoli”.