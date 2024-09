Inzaghi | Una cosa ho detto alla squadra! Formazione? Spiego le scelte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è intervenuto prima del fischio d’inizio di Manchester City-Inter, sfida valevole per la prima giornata della fase campionato della nuova Champions League. Di seguito quanto dichiarato a Prime Video dall’allenatore nerazzurro PERSONALITÀ – Simoneha parlato così prima di Manchester City-Inter: «ho? Di giocare la nostra partita. Sappiamo la forza dell’avversario, però hodi giocare la nostra gara. Sappiamofare e le difficoltà però ci siamo preparati nel miglior modo.deve fare l’Inter? Senz’altro deve avere personalità perché per giocare qui dobbiamo essere bravi a gestire la psapendo che sarà difficile portargliela via ma quando ce l’abbiamo noi dobbiamo gestirla al meglio.e cambi? Chiaramente sono state fatte delle