Inter ferma il City | pari senza reti all’Etihad prestazione matura dei nerazzurri

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Unaautorevole e di grande solidità difensiva quella dell’, che strappa un prezioso 0-0 contro il ManchesterStadium. La squadra di Simone Inzaghi ha giocato allacon i campioni d’Inghilterra, riuscendo a contenere gli attacchi degli uomini di Pep Guardiola e rendendosi pericolosa in diverse occasioni, dimostrando una notevole maturità tattica. Primo tempo equilibrato: occasioni per entrambe le squadre Il Manchesterparte subito forte, e al 4? la prima azione pericolosa arriva con Jack Grealish, che crossa per Erling Haaland, anticipato tempestivamente da Alessandro Bastoni. La risposta dell’non si fa attendere: al 6?, Taremi serve Marcus Thuram, che conclude in diagonale, trovando pronto Ederson alla parata.