Cortocircuito von der Leyen alla Salute e al Benessere animale mette il commissario di Orban | tra pro-life vaccini cinesi e favori ai cacciatori

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’iniziale entusiasmo per l’introduzione – per la prima volta – di una delega alsi è presto schiantato contro il nome del designato. Sì, perché il candidatoè niente meno che il braccio destro di Viktor Orbán, il patriota ungherese a capo di Fidesz. Si tratta di Olivér Várhelyi, avvocato, con un lungo passato professionale tra gli uffici di Bruxelles e giàall’rgamento Ue. L’irreprensibile Várhelyi – passatocronaca per aver dato degli “idioti” agli europarlamentari, senza accorgersi che il microfono fosse acceso – avrà anche la delega. Sorprendente, considerando le politiche della destra ungherese. IL“IMBESTIALITO” – Chi lo ha conosciuto, lo descrive come una persona molto preparata ma decisamente poco avvezza al dialogo. Tanto che le urla e i rimproveri rivolti al suo staff sarebbero all’ordine del giorno.