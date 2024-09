Benvenuto Alex | A Casa Morelli non c’era un parto da sessant’anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Reggio Emilia, 18 settembre 2024 – La cicogna torna a visitare la borgata di. Dopo sei decenni si è verificato un lieto evento nel piccolo nucleo di case a due passi da Marola, nel comune di Carpineti, dove una giovane coppia di sposi, il 38enne Davide Margini e la 32enne Greta Castiglioni, da poco arrivati in paese, hanno dato alla luce il piccolo. Unche ha tanti significati per questa piccola comunità; infatti il bebè vivrà nellache fu dei prozii di Greta, i coniugi Osvaldo Magnavacchi e Maria Pia Bergamaschi, finiti in prima pagina a marzo 2020, poiché lei morì invittima della pandemia, mentre il marito se ne andò poche ore dopo il ritrovamento da parte dei carabinieri e personale medico che arrivarono asua in seguito alle mancate risposte alle chiamate telefoniche. Dunque un segno di rinascita e di vita che ridona linfa a