Autocrate ipocrita Grillo contro Conte | il grande Vaffa a 5 Stelle

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L'ultimo capitolo di “guerre stellari”. Stavolta non ci riferiamo a Star Wars, la saga sulle battaglie galattiche con cui è cresciuta un'intera generazione, ma agli ormai quotidiani botta e risposta tra il fondatore e l'attuale presidente del Movimento. Nell'ultima lettera, pubblicata dal quotidiano “Il Foglio”, Beppe non utilizza giri di parole e, rivolgendosi a, scrive: «Distruggi i presidi della democrazia. Sei un. Segnalerò le tue minacce». Nel pomeriggio di lunedì, l'attuale capo dei gialli aveva messo in discussione la super-consulenza da 300mila euro, che, ogni anno, il comico riscuote. I fedelissimi dell'avvocato di Volturara Appula dicono che «il presidente è stanco di questa battaglia epistolare» e che sarebbe pronto a tutto pur di ricompattare la forza che guida, in un momento non semplice.