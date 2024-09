Attraversa nel buio da Orio Fan del Liverpool ucciso in A4

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) SERIATE (Bergamo) Il conducente del Suv con targa svizzera se l’è trovato davanti mentre percorreva la terza corsia dell’A4 in direzione di Brescia. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo – complice il– a Philip Joseph Dooley, dublinese di 51 anni, tifoso delappena arrivato aal Serio. Era da poco passata l’una lungo il tratto dell’A4 tra Seriate e Bergamo, a pochi passi dall’aeroporto. Proprio ieri sera la sua squadra del cuore disputava a San Siro contro il Milan la partita di Champion League. E lui voleva essere sugli spalti dello stadio a fare il tifo: in tasca aveva il biglietto, con il passaporto che ne ha permesso l’identificazione. È toccato all’ambasciata avvertire la famiglia. L’esatta dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia stradale di Seriate.