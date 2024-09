Alti Scaffali | la Patria secondo Parsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Arezzo, 18 settembre 2024 – Si parla del significato dicon la voce autorevole di Vittorio Emanuele. Appuntamento oggi pomeriggio alle ore 18 al teatro Petrarca di Arezzo, con Vittorio Emanuele, professore ordinario di Relazioni Internazionali e direttore di Aseri, la Graduate School of Economics and International Relations di politiche pubbliche e pubbliche amministrazioni che forma esperti di sistemi economici e politici globali. Sarà lui il protagonista della scena con il suo intervento dal titolo «Madre. Un’idea per una nazione di orfani». Prosegue così, il festival dedicato alla politica e alla contemporaneità. Gli incontri aperti al pubblico, hanno spaziato da argomenti come il significato della parola «Occidente», alla geopolitica, il reportage di guerra e appunto adesso al significato di