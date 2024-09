The Penguin | il produttore affronta la controversa decisione di cambiare il nome in Oz Cobb

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 17 settembre 2024) The: illadiilin “Oz” Mancano solo un paio di giorni alla prima di The(la nostra recensione) su HBO/Max e, sebbene la serie DC abbia ricevuto recensioni entusiastiche dalla critica, c’è unacreativa che sta infastidendo molti fan. Nei fumetti, il Pinguino è conosciuto anche come Ozwaldlepot. Si tratta di unpiuttosto esagerato, e The Batman lo ha abbreviato in “Oz” per amore del realismo, visto il mondo terreno che il regista Matt Reeves ha creato per il suo Cavaliere Oscuro. Tuttavia, in Theè stato confermato che il nuovodel cattivo in questo “Bat-verso” è semplicemente Oz. Non si tratta solo di un’abbreviazione della versione completa, ma di uncompletamente diverso per il personaggio.