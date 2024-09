Sicurezza Fermo maglia nera nelle Marche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Qualenella provincia di? Stando ai dati ancora provvisori riportati dalle statistiche della banca dati interforze del dipartimento di pubblicadel ministero dell’Interno, riportati e analizzati da Il sole24ore relativa al primo semestre 2024, che fotografa i delitti commessi e denunciati sul territorio nazionale,si colloca su una posizione di metà classifica tra le 106 province italiane, piazzandosi al 58esimo posto. E’ quella più in alto rispetto alle altre province marchigiane che vedono Ascoli al 72esimo posto, Ancora all’89esimo, Pesaro Urbino al 92esimo e, la più sicura, Macerata al 97esimo posto. Guardando i dati complessivi, fino a maggio, sono state 5172, le denunce per i reati presi in esame nel ranking del ministero, in leggero aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando ne risultavano 5104 (+68%).