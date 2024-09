Nessuna violenza in 20-30 secondi poteva dileguarsi sentenza Corte d' Appello di Milano

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 17 settembre 2024) Lad'diha diffuso le motivazioni dellacon cui ha confermato l'assoluzione per un sindacalista dall'accusa disessuale nei confronti di una hostess. La decisione dei giudici aveva fatto discutere perché avevano ritenuto troppi i 20che la donna aveva impegato per reagire alle presunte molestie. I fatti sono avvenuti nel marzo del 2018 quando l’uomo, che era in servizio a Malpensa, venne accusato dalla hostess che si era rivolta a lui per una vertenza sindacale. Unache già in primo grado aveva fatto discutere e che anche dopo il verdetto d'era stata bollata dall'Associazione Differenza Donna, con l'avvocato Maria Teresa Manente, come un passo "indietro di 30 anni".