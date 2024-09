Manchester City-Inter non solo Dimarco | out anche Arnautovic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Sono due gli indisponibili dell’nella trasferta inglese di Champions League contro il, in vista della partita in programma domani all’Etihad Stadium. Oltre a Federico, assente a causa di un affaticamento muscolare, Simone Inzaghi deve rinunciarea Marko, che è alle prese con uno stato febbrile, come riporta Sky Sport. Sono loro i due giocatori che non hanno preso parte alla rifinitura della vigilia e che quindi non viaggeranno con la squadra in direzione. Al posto di, si prepara Carlos Augusto, mentrenon sarebbe stato titolare. In attacco saranno Lautaro e Thuram a partire dal 1?., non: outSportFace.