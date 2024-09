Lite tra fidanzati ad Arezzo | 32enne accoltellato e ricoverato in codice giallo al San Donato

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 17 settembre 2024) Alle ore 16:00 è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL TSE per soccorrere un uomo di 32 anni, ferito da un’arma da taglio nel Comune di. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti un’auto infermieristica e un’ambulanza della Misericordia di. Le forze dell’ordine sono state allertate per indagare sulle dinamiche dell’evento. Il ferito, in condizioni stabili, è stato trasportato al Pronto Soccorso dicon, che indica una gravità moderata. Secondo le prime ricostruzioni, latra un uomo e una donna, entrambi trentenni e di nazionalità italiana, è degenerata fino al ferimento del. Pare che la donna, coinvolta sentimentalmente con la vittima, abbia sferrato il colpo con un coltello al termine della discussione.