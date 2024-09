Legionella è emergenza | 56 casi 5 persone in ospedale e 4 decessi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) In Lombardia, è in aumento il numero didi legionellosi, con un focolaio localizzato nelle zone di Corsico e Buccinasco, a sud di Milano. Attualmente, sono stati segnalati 56, con cinqueancora ricoverate e quattro. Le vittime, tutte oltre i 70 anni, soffrivano di patologie pregresse. La legionellosi è un’infezione respiratoria causata dal batterio, che si trasmette attraverso l’inalazione di vapore acqueo contaminato, non per contatto tra. La fonte dell’epidemia potrebbe essere legata alla contaminazione della rete idrica locale. Sono in corso interventi di clorazione per disinfettare l’acqua, e sono state trovate tracce del batterio in alcune abitazioni, sebbene non siano stati rilevati nelle fontane pubbliche, nelle torri di raffreddamento, o nelle acque del Naviglio Grande.