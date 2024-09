La magistratura è uno dei cancri del Paese | l’Anm fa causa a Senaldi per la sua uscita in tv Il risarcimento andrà in beneficenza all’Airc

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) “Questo governo sta cercando di riformare uno deidel, la”. Per questa frase, pronunciata il 21 agosto durante un collegamento con la trasmissione In Onda su La7, l’Associazione nazionale magistrati ha deciso di chiedere i danni al condirettore di Libero Pietro. L’iniziativa, mai adottata in precedenza, è stata presa a maggioranza dal Comitato direttivo centrale – il “parlamentino” dell’organismo di rappresentanza di giudici e pm – nella riunione di sabato scorso, che tra i punti all’ordine del giorno doveva discutere “valutazioni ed eventuali iniziative” a proposito dell’di. L’eventualea cui sarà condannato il giornalista verrà devoluto inalla fondazione Airc per la ricerca sui tumori.