I Potara si sono aggiudicati un posto ai Bootcamp di X Factor con l’X pass di Jake La Furia

(Di martedì 17 settembre 2024) Durante la prima puntata della nuova edizione di Xsiungrazie all’XdiLa. Sulle piattaforme digitali di streaming il nuovo singolo “Bubble pop”. Ihanno coniato il termine “Bubble Pop” per descrivere il loro genere musicale, che nasce dalla fusione di elettronica, top line pop e le metriche serrate tipiche dell’urban. Il loro sound sfrutta tecniche di sintesi per creare effetti esplosivi, spesso caratterizzati da suoni liquidi, da cui deriva il nome “bubble”. Il Bubble Pop è un genere musicale libero, capace di unire elementi di vari stili per dare vita a qualcosa di completamente nuovo. I testi originali deiriflettono uno stile di scrittura unico, caratterizzato da un linguaggio vivace e ricco di riferimenti alla cultura pop giapponese.