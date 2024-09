Grande Fratello prima brutta notizia per Alfonso Signorini | la comunicazione ufficiale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Lunedì 16 settembre 2024 è andata finalmente in scena lapuntata della nuova stagione del, il reality show dicon opinioniste la giornalista del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente Beatrice Luzzi, da tanti vincitrice morale della scorsa edizione. Anche quest’anno, alla postazione social che due anni fa era stata di Giulia Salemi, torna la figlia dell’inviato di Striscia lae conduttrice radiofonica Rebecca Staffelli. Conferme, novità e ritorni, come la diretta h24 che lo scorso anno era stata dimezzata. Nell’edizione 2023-2024, infatti, la diretta su Mediaset Extra finiva alle due di notte per poi riprendere la mattina, e questa decisione aveva fatto storcere il naso agli appassionati del reality show condotto da. Confermata la formula mista, con vip e nip a condividere lo stesso tetto della casa.