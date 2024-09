Elisabetta Torri entra in Sace per dirigere l’area Tech & Innovation Solutions

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024)annuncia l’ingresso dicome nuova chiefnologyofficer, incaricata di guidare la nuova divisione. Il gruppo assicurativo finanziario, partecipato dal ministero dell’Economia e delle Finanze e specializzato in servizi per la crescita delle imprese, ha l’obiettivo di servire 65 mila PMI entro il 2025. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore Digital Insurancenology,inizia la carriera come consulente nel settore assicurativo, fino a diventare managing director in Accenture, guida progetti di trasformazione per importanti compagnie assicurative sia italiane che internazionali. Nel 2016, assume il ruolo di chief Information officer di Poste Vita e Poste Assicura, contribuendo a vari progetti di trasformazione digitale.