Dove vedere in tv Roma-Servette Champions League calcio femminile | programma orario streaming

(Di martedì 17 settembre 2024) Comincia il cammino dellain UEFA Women’s. Tra poco più di ventiquattro ore infatti le ragazze di Alessandro Spugna sfideranno al Tre Fontane ilin quella che sarà la partita d’andata valida per il secondo round della competizione europea. Ild’inizio è fissato per le 14:30 di mercoledì 18 settembre. Il match conserva degli spunti di riflessione importanti, soprattutto considerata la mezza falsa partenza delle capitoline che, in Campionato, hanno collezionato due pareggi contro Lazio e Sassuolo. In tal senso una partita di lustro contro il team svizzero potrebbe iniettare, se il responso sarà positivo, una ventata di ottimismo utile anche per il resto degli appuntamenti più imminenti. Come normale che sia, l’obiettivo dellasarà certamente quello di arrivare più in fondo possibile.