Dieta fruttariana | sì no o forse? In cosa consiste questa archeodieta?

(Di martedì 17 settembre 2024)vegetariana, vegana, pescetariana, mediterranea, crudista: il regime alimentare non sempre è una scelta per dimagrire quanto il frutto di precise scelte di vita. Non ultima a fare la comparsa sui radar è la, una forma peculiare dicrudista. Il fruttarianesimo, o fruttarismo, è un regime alimentare restrittivo che si basa sul consumo quasi esclusivo di frutta cruda. O meglio, di frutta in senso stretto, di ortaggi a frutto come il pomodoro e dei semi considerati frutta secca. Questo regime alimentare può sembrare salutare per l’alto apporto di vitamine, antiossidanti e fibre, ma presenta numerosi aspetti da valutare per quanto riguarda il bilanciamento dei nutrienti.