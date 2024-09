Champions League ai nastri di partenza | Inter al sicuro con quale punteggio?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) La2024-2025 sta per iniziare, con l’attesa dal difficile confronto con il Manchester City di mercoledì 18 settembre. Mapuò mettere ali nerazzurri per gli ottavi? LO SPETTACOLO – Laè uno degli obiettivi dell’di Simone Inzaghi. Nello specifico, come dimostrato anche dal turnover effettuato in occasione dell’ultima sfida con il Monza pareggiata con il risultato di 1-1, la squadra nerazzurra intende ottenere un risultato importante nella competizione europea per eccellenza. I meneghini ambiscono non solo a fare meglio dello scorso anno, in cui sono usciti agli ottavi di finale a causa della sconfitta contro l’Atlético Madrid ai calci di rigore, ma anche a provare a replicare il percorso svolto due anni fa con la sorprendente finale dicontro il Manchester City.