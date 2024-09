Campionato Primavera Aquilotti fanno subito la voce grossa Vittoria in rimonta nel debutto a Terni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) TERNANA 1 SPEZIA 2 TERNANA: Novelli, Velenti, Gori, Bellavigna, Trifelli, Ferlicca (61’ Fulga), Sow (61’ Montenegro, Boudaas), Ferrara, Pierdomenico (70’ Turella), Pllana, Loconte (91’ Coltorti). (A disp. Di Loreto, Camozzi, Goretti, Rota, Guaglianone, Lorrai, Durastanti). All. Morrone. SPEZIA: Mosti, Nicolai, Baldetti, Piccioli, Bertoncini, Banti (84’ Ebano), Viola, Felici (84’ Vannucci), Fontanarosa (66’ Franchetti Rosada), Brio (55’ Di Giorgio), Ferrazza. (A disp. Leonardo, Fantinati, Martinelli, Piras, Lorenzelli, Marchini, Tognoni, Marchetto). All. Terzi Arbitro: Decimo di Napoli. Reti: 10’ Valenti, 26’ Fontanarosa (rig.), 87’ Franchetti.– Esordio incon il botto per laaquilotta, corsara sul campo della Ternana. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie ad una rete di Valenti al 10’.