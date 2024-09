Braccialetti da amnesia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) “Attenzione, se indossati da soggetti predisposti possono provocare improvvisi di vuoti di memoria”. Chissà se un giorno comparirà questo avvertimento, come sui bugiardini dei farmaci, suielettronici, i dispositivi utilizzati per tenere sotto controllo soggetti in libertà vigilata o sottoposti a misure alternative di detenzione. Gli ultimi due casi accaduti a pochi giorni di distanza uno dall’altro lo fanno immaginare. A Canegrate un quarantenne di Gallarate è casualmente entrato nel grande magazzino dove lavora la ex, da cui doveva stare lontano e per questo indossava la “cavigliera”, e quando sono intervenuti i carabinieri si è giustificato dicendo che non sapeva che la donna facesse la commessa. Proprio in quel punto vendita, fra le centinaia esistenti fra le province di Milano e Varese Sabato, un caso simile.