Argento vivo al Carlino Maldini l’uomo dei Giochi | Parigi grande emozione

(Di martedì 17 settembre 2024) Da, anzi, da Chateaouroux (dove ha vinto l’olimpico) a Borgo Panigale, dove abita, transitando per via Mattei. Visita di un campionissimo, Federico Nilo, al. Con il carabiniere Federico Nilo ci sono la mamma Marilena, il papà Stefano e la fidanzata Carlotta. Ad attendere Federico Nilo, il vicedirettore Valerio Baroncini, il capocronista Andrea Zanchi, e il suo vice Andrea Bonzi e il responsabile delle pagine sportive di Bologna, Gianmarco Marchini. Un’oretta di chiacchiere, parlando di medaglie, sogni, inizi, futuro e anche di matrimonio. Dal cellulare di mamma Marilena spunta persino una foto curiosa, quasi profetica. Da bimbo, Federico Nilo, che comunque ha solo 23 anni, si era costruito una pistola di carta. Un segno del destino Gli inizi. "Papà e nonno – racconta Federico Nilo – avevano una carabina. Ma a me piacevano più le pistole.