Amazon smart working addio | in ufficio 5 giorni a settimana perché è più facile

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 17 settembre 2024)in: il colosso dell’ecommerce manda in soffitta Teams, Zoom e Skype e richiama i dipendenti amministrativi inper cinquea partire dal 2 gennaio 2025. Andy Jassy, amministratore delegato di, sostiene che l’al lavoro agile permetterà ai dipendenti di “inventare, collaborare ed essere sufficientemente connessi tra di loro e con la nostra cultura per offrire il meglio in assoluto ai clienti e all’azienda”. Ildella decisione “Abbiamo deciso che torneremo a lavorare income facevamo prima dell’inizio del Covid”, ha scritto lunedì l’amministratore delegato Andy Jassy in una nota ai dipendenti. “Abbiamo osservato che è piùper i nostri compagni di squadra imparare, modellare, mettere in pratica e rafforzare la nostra cultura; collaborare, fare brainstorming e inventare è più semplice ed efficace”.