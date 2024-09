Allegri al posto di De Rossi | le cifre sono UFFICIALI

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 17 settembre 2024)aldi Daniele De: l’avvio non certo positivo della Roma si ripercuote sul tecnico che ha preso ildi Mourinho Tre punto in quattro partite. Tre pareggi e una sconfitta, in casa contro l’Empoli. No, dopo la bella stagione dello scorso anno, Daniele De, che nello scorso mese di gennaio ha preso ildi Mourinho, non ha iniziato bene. Anzi, ha iniziato male, c’è da dirlo con serenità.(Lapresse) – Ilveggente.itE adesso, secondo i bookmaker, rischia tantissimo. Se da un lato sidimezzate le quote di un esonero da qui alla fine del girone d’andata – in venti giornipassate da 5 volte la posta a 2,50 volte la posta – dall’altro lato gli allibratori hanno già deciso, o quasi, chi potrebbe prendere ildi DDR. I Friedkin, da ieri,in città.