Shakira interrompe il concerto | un fan provava a filmarla sotto la gonna

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ha deciso dire ile tornare dietro le quinte, nel bel mezzo dello shaw. Un decisione molto forte, quella di, che ha deciso di ribellarsi così alle molestie di un fan che, mentre la cantante si trovava sul palco, ha pensato bene di tirare fuori il telefonino per cercare di realizzare qualche scattoladella star. Un gesto decisamente deprecabile, proprio mentresi stava infatti esibendo sul palco del LIV Miami sulle note del nuovo singolo Soltera, realizzato insieme ad Anitta. La scena è stata immortalta in un video diventato subito virale: un fan la stava filmando dail palco, probabilmente inquadrandoil suo abito. Dopo un primo avvertimento, che però non è stato ascoltato, la 47enne ha preferito scendere dal palco aiutata dalla sicurezza. Sui social media ha iniziato poi a girare il filmato dello spiacevole episodio.