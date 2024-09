Serginho risponde ai tifosi del Milan | Il mio cuore è completamente distrutto ma gesti così mi danno la forza di andare avanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) “, la Sud si stringe al tuo immenso dolore“. Tra i tanti esposti a San Siro in occasione di-Venezia (terminata 4-0), quello della Curva Sud perè stato lo striscione più apprezzato della serata. Un messaggio di vicinanza del tifo organizzato per l’ex rossonero che lo scorso 7 agosto ha perso il giovane figlio Diego. Il brasiliano ha voluto ringraziaresui social: “Curva Sud cosa dire, in un momento molto delicato per la morte del mio amato figlio ricevere un bellissimo omaggio come questo. Sappiate che il mioma sonocome il vostro che miladi. Grazie dal profondo del mioa tutti voi. Sappiate che sarete sempre presenti nella mia vita”.