Renault R5 nostalgia elettrica

(Di lunedì 16 settembre 2024) Al Salone dell'Auto di Torino francesi in bella mostra.5 E-tech Electric è un'autodi segmento B sviluppata in partnership con Ampere, lo specialista dei veicoli elettrici intelligenti. Questo modello sosterrà l'offensivadella marca insieme a4, che sarà svelata in anteprima mondiale al prossimo Salone dell'Auto di Parigi, e a Nuova Twingo che arriverà prossimamente nel segmento A. Cosa c'è di meglio di un'icona pop per rendere popolari le auto elettriche in Europa? Auto fenomenale – all'avanguardia, versatile ed economica– la5, ai suoi tempi, ha saputo aiutare milioni di famiglie ad affrontare le sfide dell'epoca: crisi petrolifera, cambiamento di stile di vita e arrivo della seconda auto familiare.