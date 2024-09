Multiutility il dibattito | Aggregarsi conviene Una scelta di efficienza che produce vantaggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) di Lisa Ciardi FIRENZE Con la nascita di una grande holding dei servizi, i Comuni perdono o acquistano potere? E l’ingresso in Borsa può essere una minaccia per il ruolo pubblico? Mentre va avanti in Toscana ilsu Alia, lo abbiamo chiesto a Gian Luca Galletti, già ministro nei governi Renzi e Gentiloni, ma in questo caso soprattutto ex assessore di Bologna nella giunta di Giorgio Guazzaloca, fra i protagonisti della nascita del Gruppo Hera. Una realtà quotata in Borsa che oggi si occupa di servizi energetici, idrici e ambientali, includendo 311 Comuni fra Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche e una piccola porzione di Toscana. La prima perplessità in Toscana è quella del rapporto fra pubblico e privato. Come avete sciolto il nodo? "Se il dubbio è sull’aggregazione in sé, bisogna partire dal concetto di