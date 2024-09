Juventus l’ex Claudio Gentile | Motta ha bisogno di tempo ma i bianconeri saranno protagonisti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Thiagoha fatto dei bei risultati: la sua filosofia di gioco ancora non è entrata nei meccanismi della squadra, dovrà ancora lavorare per far capire il suo pensiero, ci vorrà un po’ di. Però ci sono i presupposti per immaginare una Juve protagonista”. E’ il pensiero di, ex calciatore dellae campione del mondo ’82, ospite di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1.resta fiducioso anche su Vlahovic, che non ha brillato in questo avvio di stagione: “Per quello che aveva fatto vedere nella prima parte della carriera, è un giocatore di qualità. Sta vivendo un po’ un periodo in ombra in cui non sta mettendo in mostra il suo vero potenziale. Sono convinto e ottimista che prima o poi verrà fuori: ha fisico, classe, ha tutto”. “Ci sono squadre che entrano in condizione subito, per mettere in cascina punti.