Il sogno di Claudia a Calci A 50 anni cambia vita e riapre l’edicola in paese

(Di lunedì 16 settembre 2024) di Enrico Mattia Del Punta PISA In direzione ostinata e contraria,Cucurachi, detta "La Cuccu", riporta il sorriso andodel. Il nuovo punto vendita, situato in via Roma 8, è dedicato ai giornali ma fungerà anche da cartoleria e, soprattutto, sarà un’opportunità per "stare a contatto con il pubblico e portare il sorriso tra la gente", come spiega la nuova edicolante. Il nome scelto per l’attività, "Dalla Cuccu, sorrisi e giornali", non potrebbe essere più azzeccato. Inla conoscono tutti e, ieri, durante la cerimonia di inaugurazione, amici, parenti, ex colleghi e persino compagni di ombrellone si sono radunati per augurarle buona fortuna, dimostrando affetto per quella risata fragorosa e contagiosa che ha ispirato il nome della nuova attività.