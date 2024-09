Il Prefetto di Latina nomina 3 nuove guardie zoofile Fipsas

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 16 settembre 2024)16 settembre 2024 – Altre tre unità si aggiungono a quelle già a disposizione alla sezione provinciale Vigiles-; dopo aver frequentato e superato un corso formativo, completando poi la formazione con numerosi servizi in affiancamento con legià decretate, oggi hanno giurato in Prefettura. La figura della Guardia Zoofila, con decreto prefettizio, è una figura importante per ciò che concerne il controllo, la prevenzione e la repressione dei reati contro gli animali. Statisticamente una famiglia su tre ha un cane, un gatto o altro animale da compagnia in casa, e i reati contro gli animali , purtroppo, sono aumentati.