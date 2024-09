Il malore in volo poi la tragedia | chi era Gabriella in viaggio per tornare dalla famiglia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si chiamavaCario e aveva 56 anni, la donna morta nelle scorse ore a bordo di unIta Airways che avrebbe dovuto riportarla a casasua, che lavorava come hostess per la compagnia, stava tornando a Roma Fiumicino da Reggio Calabria come passeggera quando si è improvvisamente sentita poco bene. Nonostante i tentativi di soccorso in, è venuta a mancare poco dopo sotto gli occhi attoniti di passeggeri e personale di bordo. I funerali della donna si terranno il 17 settembre a Sabaudia, nella parrocchia Santissima Annunziata, alle 15.30.Cario lascia un marito e tre figli, con cui viveva insieme a Sabaudia.