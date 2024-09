Il grande cuore dei cittadini Oltre 85 tonnellate di cibo raccolte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024)successo per l’iniziativa ’MassaAiuta’, la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione che è stata organizzata dal Comune. Per tutta la giornata di sabato i massesi si sono presentati ai banchetti delle associazioni presenti al progetto per donare a favore delle famiglie in difficoltà. Complessivamente sono stati raccolti 8,5di alimenti, ovvero 947 pacchi, che andranno alle persone seguite dalle associazioni Croce Rossa Italiana, Caritas, Misericordia San Francesco, Fondazione Ant e Cooperativa sociale l’Abbraccio. Con loro Esselunga, i Carrefour, Conad ed Ekom, con il supporto di Baker Hughes, Rotaract club Carrara e Massa e Leo Club Massa Carrara. Un lavoro durato per tutta la giornata che ha visto 130 volontari impegnarsi per il bene degli altri. "Per essere la prima edizione – commenta l’assessore Francesco Mangiaracina – è stato un esperimento vicente.