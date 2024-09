Emergenza idrica avanti con la raccolta firme in tutta Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti– La protesta dei cittadini contro le continue interruzioni della forniturasi intensifica. Ieri mattina a Flumeri e nel pomeriggio ad Avellino si sono tenute nuove raccolteper una petizione rivolta al sindaco e alle istituzioni, grazie anche all’impegno del Comitato “Uniamoci per l’acqua”, nella città capuluogo sostenuto dal movimento “Insieme per Avellino e per l’”. Le famiglie irpine sono esasperate da una situazione ormai insostenibile. Le continue rotture delle condutture, aggravate dall’invecchiamento della rete, stanno causando disagi quotidiani, con ripercussioni significative sulla vita di tutti i giorni, soprattutto per le scuole, le attività economiche. Le mamme, in particolare, esprimono forti timori per la riapertura delle scuole, che rischiano di essere chiuse in base all’andamento dell’erogazione