Cinque domande per conoscere brumbrum

(Di lunedì 16 settembre 2024).it il primo rivenditore online di auto usate in Italia, nel 2019 ha inaugurato la sua Factory nel cuore dell’Emilia-Romagna. Ma come funziona il servizio che offree qual è la chiave del suo successo? A queste e altrerisponde Matteo Barcella, Amministratore Delegato dell’azienda. 1. Di che cosa si occupaè il primo e-commerce di auto usate in Italia e nasce nel 2016 da un’intuizione: che i tempi fossero maturi per rivoluzionare il settore della vendita di automobili e semplificare l’acquisto di un’auto usata per milioni di famiglie italiane. Dopo la casa, l’acquisto di un’auto rappresenta la spesa più alta per le italiane e gli italiani. Volevamo trovare una soluzione affidabile e accessibile per tutti e lo abbiamo fatto in un modo completamente nuovo.