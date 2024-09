Brennero Saviano il Grande Fratello o Eternal love? La tv del 16 settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 16, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”, con Elena Radonicich e Matteo Martari. Durante i festeggiamenti per la vittoria della squadra di hockey di Bolzano, un uomo viene ucciso in centro città: si tratta di Hans Meier, cittadino di lingua tedesca. La dinamica dell’omicidio e la “firma” lasciata sul cadavere lasciano presupporre che l’assassino sia il famigerato Mostro di Bolzano, tornato a colpire dopo più di tre anni. Eva Kofler e Paolo Costa lavorano assieme al caso. I due sono divisi inizialmente da profonde differenze caratteriali, che si rivelano però molto utili non appena riescono a capire come sfruttarle. L’intuito e la schiettezza dell’ispettore Costa necessitano infatti della rigorosa e metodica disciplina della dottoressa Kofler. RaiDue alle 21.20 proporrà “Lo Spaesato”.