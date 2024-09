Acquachiara Napoli la nuova stagione | Mille lezioni gratis

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiha preparato un regalo fantastico per chi ama e desidera praticare lo sport. Da Settembre 2024 a Giugno 2025 la società sportiva del presidente Franco Porzio regaleràdi attività acquatiche e attività in palestra nella struttura del Frullone nella Zona Ospedaliera di. Ogni mese, cento persone potranno così usufruire gratuitamente di un’ora di lezione con gli istruttori qualificati del club. Nessun costo, nessuna iscrizione obbligatoria. Per usufruire di questo regalo basterà soltanto prenotarsi su whatsapp al numero della segreteria 081 740 6060 garantendo così un accesso regolare e sicuro alla piscina. L’accesso alla piscina per la lezione gratuita è aperto a tutti senza limiti d’età e di capacità natatoria. È benvenuto chiunque dal neonato ai trisnonni.